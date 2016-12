20 dicembre 2016

Assiterminal e Trasportounito hanno aderito a Confetra

L'assemblea generale della Confederazione ha accolto le richieste delle due associazioni

L'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal) e l'associazione degli autotrasportatori professionali Trasportounito hanno aderito alla Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.

L'assemblea generale di Confetra, riunitasi lo scorso 14 dicembre, ha accolto la domanda di Assiterminal, associazione presieduta da Marco Conforti, di entrare a far parte della Confederazione in qualità di socio speciale ed ha inoltre accolto la richiesta di Trasportounito, associazione presieduta da Franco Pensiero, di riconfermare l'adesione alla Confederazione in qualità di socio speciale.







