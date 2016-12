21 dicembre 2016

L'UNCTAD sta definendo un sistema di valutazione delle performance dei porti

Attualmente al progetto partecipano 42 scali portuali mondiali

La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha reso noto che è salito a 42 il numero dei porti mondiali che stanno contribuendo al progetto di raccolta ed elaborazione di dati sui porti che è stato attivato nel 2013 dall'organismo dell'Onu con l'obiettivo di una migliore comprensione del settore portuale e con la convinzione che una migliore analisi dei dati dei traffici e delle performance portuali potrà condurre a migliori prestazioni dei porti.

«Affinché i porti lavorino al meglio - ha osservato Mark Assaf, project manager presso l'UNCTAD - i dirigenti portuali devono poter valutare le proprie prestazioni sulla base di una vasta gamma di indicatori. Tuttavia c'è una carenza di dati affidabili che possono essere utilizzati dai manager». Assaf ha rilevato che la maggior parte dei dati sono aggregati a livello nazionale e non a livello dei singoli porti e che, ad eccezione dei container, esistono pochi standard globali «I gestori dei porti - ha spiegato - vogliono sapere se possono fidarsi dei dati e se stanno confrontando dati comparabili. Questo è il motivo per cui, sin dal primo giorno, ci siamo assicurati che i porti coinvolti nel progetto accettassero gli indicatori, le unità di misura e la metodologia».

Attualmente il progetto si basa su 23 indicatori sulla stabilità finanziaria, la produttività lavorativa e sull'efficienza operativa, tra cui le entrate generate per dipendente, il tempo medio di attesa delle navi e il tonnellaggio gestito per ettaro di terreno. L'UNCTAD ha precisato che gli indicatori consentono di definire una scheda di valutazione (Port Performance Scorecard) di un porto che, ad esempio, può dimostrare che le tariffe di movimentazione sono competitive per quanto riguarda i container ma non lo sono per le rinfuse solide, mentre per un altro porto la scheda può evidenziare che il costo del lavoro è competitivo ma che ciò è dovuto più al basso livello dei salari piuttosto che ad una maggiore produttività.

«Questo tipo di analisi dettagliata delle prestazioni che la scheda di valutazione consente - ha sottolineato Hector Miole, vice direttore generale presso la Philippine Ports Authority, ente che partecipa al progetto - è estremamente utile per individuare i punti deboli delle nostre attività al fine di sviluppare costantemente miglioramenti strategici. Come nazione isolana - ha ricordato Miole - noi gestiamo centinaia di porti e non tutti forniscono le stesse informazioni. Pertanto il progetto ci sta aiutando anche ad armonizzare i dati».









