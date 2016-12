21 dicembre 2016

In vigore il contratto MSC Crociere - STX France per la costruzione delle due navi da crociera di classe “Meraviglia Plus”

Le consegne sono previste ad ottobre 2019 e a settembre 2020

Oggi MSC Crociere ha annunciato che è entrato in vigore il contratto per la costruzione delle due navi da crociera di classe “Meraviglia Plus”, accordo contrattuale che era stato concordato con la società cantieristica francese STX France all'inizio di quest'anno ( del 1° febbraio 2016). Ora le due società hanno definito tutte le specifiche delle navi e la costruzione potrà iniziare secondo i tempi previsti, con consegne ad ottobre 2019 e a settembre 2020.

«Sono estremamente soddisfatto - ha affermato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere - di vedere che il nostro piano industriale prosegua con l'entrata in vigore del contratto per le due navi “Meraviglia-Plus”. Considero questo un ulteriore rafforzamento del rapporto che da sempre c'è tra MSC Crociere e STX France. È per questo che, oltre ad aver costruito con loro 12 delle nostre attuali navi, entro il 2026 prevediamo di costruirne con STX in Francia altre otto».

Complessivamente il piano industriale di MSC Crociere, del valore di nove miliardi di euro, prevede la costruzione di 11 navi di ultima generazione che entreranno in servizio entro il 2026. Le navi classe “Meraviglia Plus”, nate dall'evoluzione del prototipo di “Meraviglia”, avranno una stazza lorda di 177mila tonnellate e 2.450 cabine per i passeggeri. MSC Meraviglia, la prima delle due navi gemelle di classe “Meraviglia”, oggi in costruzione, avrà una stazza lorda di 167mila tonnellate e 2.250 cabine ed entrerà in servizio a giugno 2017; seguirà a marzo 2019 la consegna della MSC Bellissima. Le navi della classe “Meraviglia-Plus”, con una lunghezza di 331 metri e l'aggiunta di altre 200 cabine, avranno una capacità massima di 6.300 passeggeri.



