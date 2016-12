21 dicembre 2016

Inaugurata nel porto di Monfalcone una nuova gru acquistata dalla Compagnia Portuale

Ha una portata di 150 tonnellate con uno sbraccio di 54 metri

Oggi nel porto di Monfalcone è stata inaugurata una nuova gru acquistata dalla Compagnia Portuale, società del Gruppo TO Delta. Si tratta di una Liebherr LHM 550 della portata di 150 tonnellate con uno sbraccio di 54 metri e una velocità di sollevamento fino a 120 metri al minuto. Il suo utilizzo sarà soprattutto dedicato allo sbarco di bramme, allo sbarco e imbarco di cellulosa, di project cargo (carichi speciali) e più in generale all'imbarco di prodotti siderurgici. Bramme e cellulosa, infatti, rappresentano i due maggiori traffici operati dalla Compagnia Portuale che con questo nuovo mezzo di sollevamento conta di poter raggiungere un miglioramento del 20-30% per quanto riguarda le rese.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec