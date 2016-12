22 dicembre 2016

Vopak compra attività e asset nel segmento dei terminal di rigassificazione della Exmar

Attualmente la flotta della compagnia belga è costituita da dieci unità FRSU

Il gruppo terminalista olandese Vopak, specializzato nella movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide, ha siglato un accordo per acquisire le attività e gli asset nel segmento delle Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) della compagnia belga Exmar. L'intesa prevede anche la possibile cooperazione tra le parti in progetti futuri.

Attualmente Exmar ha una flotta di dieci unità FRSU, tra cui la FRSU Toscana, il terminal di rigassificazione posto al largo della costa toscana.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec