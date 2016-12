22 dicembre 2016

Ottavo mese consecutivo di calo del traffico marittimo nel canale di Suez

A novembre le navi transitate nella via d'acqua trasportavano 68,9 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +4,8%

Lo scorso mese nel canale di Suez sono transitate 1.366 navi, con una flessione del -2,5% rispetto a 1.401 transiti nel novembre 2015. Le navi che hanno attraversato la via d'acqua egiziana trasportavano complessivamente 68,9 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +4,8% sul novembre dello scorso anno, di cui 34,1 milioni di tonnellate di carichi imbarcati sulle navi transitate nella direzione nord-sud (+6,1%) e 34,5 milioni di tonnellate imbarcate sulle navi transitate nella direzione opposta (+3,6%).

Nei primi undici mesi del 2016 il traffico marittimo nel canale di Suez è ammontato a 15.419 navi, con una diminuzione del -3,7% rispetto a 16.015 navi nel periodo gennaio-novembre dello scorso anno. In particolare, nei primi undici mesi di quest'anno sono transitate complessivamente 3.928 petroliere (-0,5%) per un tonnellaggio netto (SCNT) totale pari a 158,8 milioni di tonnellate (-2,3%), mentre le più consistenti quote di navi di altra tipologia sono state le portacontainer con 4.980 navi (-8,6%) per un tonnellaggio netto pari a 506,3 milioni di tonnellate (-0,5%), le rinfusiere con 2.528 navi (-5,0%) per 87,0 milioni di tonnellate nette (-8,1%), le navi multipurpose con 1.551 unità (+11,2%) per 15,2 milioni di tonnellate nette (+4,0%), le car carrier con 799 navi (-7,4%) per 49,6 milioni di tonnellate nette (-4,9%), le navi per gas naturale liquefatto con 528 unità (-13,7%) per 56,6 milioni di tonnellate nette (-15,4%) e le navi ro-ro con 426 unità (+25,7%) per 9,3 milioni di tonnellate nette (+14,9%).

Nei primi undici mesi di quest'anno le navi transitate nel canale trasportavano 744,8 milioni di tonnellate di merci (-1,3%), di cui 361,4 milioni di tonnellate imbarcate sulle navi transitate da nord a sud (-5,0%) e 383,3 milioni di tonnellate sulle navi transitate da sud a nord (+2,4%). Complessivamente i carichi di petrolio e di prodotti petroliferi transitati nelle due direzioni sono stati pari a 168,8 milioni di tonnellate (+0,6%), mentre tra le altre principali tipologie di carichi figurano le merci in container con 401,3 milioni di tonnellate (+2,4%), i cereali con 41,7 milioni di tonnellate (+4,7%), i minerali e metalli grezzi con 24,8 milioni di tonnellate (-11,4%), i metalli lavorati con 22,8 milioni di tonnellate (-9,8%), il gas naturale liquefatto con 22,7 milioni di tonnellate (-10,0%), i prodotti chimici con 17,4 milioni di tonnellate (+2,8%) e gli oli vegetali con 11,8 milioni di tonnellate (-8,8%).









