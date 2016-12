23 dicembre 2016

BLG cede il 51% del capitale della BLG Coldstore Logistics all'olandese Kloosterboer

L'azienda gestisce il più grande magazzino frigorifero del porto di Bremerhaven

Il gruppo logistico tedesco BLG Logistics ha ceduto il 51% delle azioni della filiale BLG Coldstore Logistics GmbH, di cui deteneva l'intero capitale, alla società logistica olandese Kloosterboer. La nuova joint venture è stata denominata Kloosterboer BLG Coldstore GmbH.

BLG Coldstore Logistics è stata costituita nel 1985 e gestisce il più grande magazzino frigorifero del porto di Bremerhaven che ha una capacità pari a circa 29.000 pallet e che è dedicato principalmente allo stoccaggio di alimenti congelati provenienti da nazioni extraeuropee.

Kloosterboer, che ha sede a Ijmuiden, è attiva anche in Canada, Francia, Norvegia, Polonia, Svezia e USA. «Ora con la Kloosterboer - ha spiegato Lüder Korff, che è amministratore delegato della BLG Coldstore Logistics e manterrà la medesima carica nella Kloosterboer BLG Coldstore - abbiamo al nostro fianco un partner internazionale importante con il quale espanderemo ulteriormente il segmento della catena del freddo e amplieremo il nostro vasto network internazionale nel settore del pesce e dei frutti di mare».

Con l'acquisizione del 51% di BLG Coldstore Logistics la Kloosterboer entrerà nel mercato tedesco. «Oltre all'ampliamento del nostro portafoglio di attività - ha sottolineato l'amministratore delegato della società olandese, Hans Kroes - vogliamo istituire e operare sinergie in tutte le aree. In questo modo potremo offrire ai nostri clienti maggiore flessibilità, vantaggi competitivi e risparmi nell'ambito della catena logistica».



