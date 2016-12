23 dicembre 2016

Exim Bank of China supporterà gli investimenti di China Merchants Group

Lo assisterà nello sviluppo delle operazioni nazionali ed estere

Il gruppo trasportistico, finanziario e immobiliare China Merchants Group (CMG) di Hong Kong ha siglato un accordo di cooperazione strategica con la Export-Import Bank of China in base al quale l'istituto bancario assisterà CMG nel finanziamento di progetti su larga scala per sostenere lo sviluppo delle operazioni nazionali ed estere del gruppo.

Negli ultimi anni l'Exim Bank of China ha assistito il gruppo di Hong Kong nell'ambito di diverse iniziative, tra cui la realizzazione di infrastrutture portuali a Djibouti e Damerjog, la costruzione di infrastrutture crocieristiche a Shekou e la costruzione di navi petroliere, mineraliere e impianti offshore.







