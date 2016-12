28 dicembre 2016

CNA Fita chiede al ministro Delrio di non concedere nel 2017 alcun aumento dei pedaggi autostradali

Secondo l'associazione, il congelamento delle tariffe è necessario per agevolare la ripresa del traffico delle merci

CNA Fita auspica un congelamento dei pedaggi tariffe autostradali e ha rivolto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, la richiesta di non concedere nel 2017 nessun aumento dei pedaggi a tutte le concessionarie autostradali per agevolare così la ripresa del traffico delle merci.

L'associazione degli autotrasportatori artigiani ha evidenziato che con il nuovo anno sembra destinato ad arrivare anche il consueto aumento dei pedaggi autostradali, rincaro che - ha denunciato CNA Fita - è atteso «da Gavio, Benetton, Toto e altri, ovvero i signori delle autostrade, che attraverso le loro richieste di incrementi tariffari continuano a prosciugare l'esigua liquidità di imprese e cittadini», mentre - ha rilevato l'associazione - «le più recenti analisi Aiscat (l'associazione delle società concessionarie di autostrade e trafori, ndr) ci riportano, nell'ultimo anno, un traffico dei mezzi pesanti in crescita e quindi sembra ancora più ingiustificato un rialzo che andrebbe a deprimere una tendenza positiva legata alla ripresa economica e allo scambio delle merci».

«Oggi come negli anni scorsi - ha affermato Cinzia Franchini, presidente nazionale di CNA Fita - continuiamo a richiedere un congelamento degli aumenti richiesti dai concessionari che impatterebbero immediatamente nei conti economici delle imprese d'autotrasporto che sono la cinghia di distribuzione delle ripresa, seppur debole, del nostro paese».

«I concessionari - ha spiegato Franchini - hanno goduto nell'ultimo decennio, come ha più volte evidenziato la stessa Autorità dei Trasporti, di incrementi tariffari annuali che vanno oltre le medie economiche di altri settori e della stessa inflazione. Per esempio negli ultimi 13 anni, su A24 e A25, i pedaggi sono cresciuti del 187%. Un trattamento d'eccezione che sarebbe opportuno riservare a quelle aziende che ogni giorno affrontano il rischio d'impresa e non sono garantite da rassicuranti concessioni di Stato».



