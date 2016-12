29 dicembre 2016

Il porto di Anversa si appresta a chiudere il 2016 con un record di oltre 214 milioni di tonnellate movimentate

Picchi di traffico dei container e delle rinfuse liquide

Il porto di Anversa si appresta a chiudere il 2016 con un traffico record di oltre 214 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +2,9% circa rispetto al 2015 quando era stato stabilito il precedente record con 208,4 milioni di tonnellate movimentate dallo scalo belga.

Il nuovo picco del traffico complessivo è stato ottenuto grazie al record registrato nel segmento dei container dove è stato raggiunto un volume movimentato pari a 118,0 milioni di tonnellate, con un aumento del +4,1% sul 2015, e dove per la prima volta la movimentazione dei contenitori ha superato la soglia dei 10 milioni di teu attestandosi a 10.025.603 teu (+4,2%). Ma al record ha contribuito anche il volume mai così elevato di rinfuse liquide movimentate dal porto di Anversa che lo scorso anno è ammontato a 69,6 milioni di tonnellate (+4,5%).

Una crescita del traffico è stata rilevata anche nel settore delle merci convenzionali dove il totale è stato di quasi 10,0 milioni di tonnellate (+2,4%).

È invece diminuito il traffico dei rotabili, che è sceso del -1,9% a 4,6 milioni di tonnellate, e ancora più consistente è risultata la flessione del volume globale delle rinfuse solide che è calato del -9,8% a 12,4 milioni di tonnellate con riduzioni dei volumi di minerali, fertilizzanti e carbone.

Nel 2016 il porto è stato scalato da 14.523 navi (+0,7%) per un totale di 402,7 milioni di tonnellate di stazza lorda (+9,5%).

L'aumento complessivo del traffico delle merci segnato nell'intero 2016 è stato generato principalmente nella prima metà dell'anno, con un primo trimestre nel quale è stata registrata una crescita del +4,4% sul corrispondente periodo del 2015 seguito da un secondo trimestre con un +2,9%. Nella seconda metà di quest'anno il trend di rialzo del traffico ha mostrato un'attenuazione con un terzo trimestre conclusosi con un +2,6% ed un quarto trimestre che sta per essere archiviato con un traffico di circa 52,7 milioni di tonnellate, pari ad un +1,6% rispetto a 51,9 milioni di tonnellate nel periodo ottobre-dicembre del 2015.

Se nell'ultimo trimestre del 2016 il comparto dei container ha segnato un incremento del +5,5% del traffico che è salito a 29,3 milioni di tonnellate con una movimentazione di contenitori pari a 2,5 milioni di teu (+4,7%), in tutti gli altri segmenti di traffico sono state invece rilevate flessioni dei volumi, con le rinfuse liquide fermatesi a 16,5 milioni di tonnellate (-2,0%), le rinfuse solide a 3,2 milioni di tonnellate (-4,1%), le merci convenzionali a 2,5 milioni di tonnellate (-7,4%) e i carichi ro-ro a 1,2 milioni di tonnellate (-2,0%).









