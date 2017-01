2 gennaio 2017

Nel 2016 il Colombo International Container Terminals ha superato la soglia di due milioni di teu

Il record è stato stabilito nel secondo anno d'attività del terminal cingalese

Dopo aver oltrepassato per la prima volta nel 2015 la soglia di 1,5 milioni di container movimentati in un anno, nel 2016 il Colombo International Container Terminals (CICT) del porto di Colombo ha stabilito il proprio nuovo record annuale di traffico containerizzato avendo movimentato oltre due milioni di teu, con un incremento del +28% sull'anno precedente.

La società terminalista CICT, che è una joint venture tra la China Merchants Port Holdings Co. (CMHI) e la Sri Lanka Ports Authority (SLPA), ha evidenziato che il 70% del volume complessivo di traffico movimentato nel 2016 è risultato prodotto dai carichi arrivati su portacontainer di grande capacità, ovvero Ultra Large Container Carrier (ULCC) e Very Large Container Carrier (VLCC).

Il container terminal CICT ha iniziato l'attività operativa nell'estate del 2013 ( del 5 agosto 2013).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail