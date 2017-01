3 gennaio 2017

Hyundai Merchant Marine costituirà il consorzio HMM + K2 con le connazionali HA-Line e Sinokor

Accordo di cooperazione per le rotte con il Giappone, la Cina e l'Asia sudorientale e sudoccidentale

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM), che nei giorni scorsi ha siglato un accordo di cooperazione con Maersk Line e MSC, le prime due compagnie mondiali del settore del trasporto marittimo containerizzato, accordo che potrebbe sfociare fra tre anni nell'adesione del vettore asiatico all'alleanza 2M costituita dalla compagnia danese e da quella elvetica ( del 12 dicembre 2016), ha sottoscritto oggi un memorandum of understanding con le connazionali Heung-A Shipping (HA-Line) e Sinokor Merchant Marine con lo scopo di istituire il consorzio HMM + K2.

Lo scopo del consorzio ricomprenderà le rotte con il Giappone e la Cina e quelle con l'Asia sudorientale e sudoccidentale, e in particolare i traffici tra la Corea e il Giappone, la Corea e la Cina ed altri servizi nella regione. La collaborazione si attuerà attraverso la gestione comune di navi, lo scambio e l'acquisto di slot ed investimenti congiunti in infrastrutture portuali e nell'acquisto di attrezzature per il trasporto containerizzato.

L'intesa prevede che il prossimo mese venga sottoscritto un contratto formale con l'obiettivo di avviare l'attività del consorzio il prossimo marzo.

Attualmente, secondo i dati raccolti dall'agenzia Alphaliner, la flotta di portacontainer della HMM, che è costituita da 66 navi, ha una capacità pari a 456mila teu, mentre quella della Sinokor è formata da 42 navi della capacità di carico complessiva pari a 49mila teu e quella della HA-Line è formata da 35 navi per una capacità totale di 39mila teu. Se le portacontenitori della Sinokor e della HA-Line sono impiegate principalmente sulle rotte che collegano i porti di Corea, Giappone, Cina, Russia orientale e sud-est asiatico, quelle della HMM, oltre che in queste regioni, sono utilizzate anche sulle altre principali rotte di traffico mondiali.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail