3 gennaio 2017

Gli azionisti di Korea Line Corporation bloccano l'acquisizione dei servizi transpacifici della Hanjin Shipping

Il piano è stato respinto in quanto la compagnia sudcoreana non ha esperienza nel settore del trasporto marittimo containerizzato

Oggi l'assemblea degli azionisti della società della compagnia di navigazione sudcoreana Korea Line Corporation (KLC), che è controllata dal gruppo SM, ha bocciato il piano di acquisizione dei servizi di linea tra l'Asia e gli Stati Uniti della connazionale Hanjin Shipping che lo scorso settembre è stata posta in amministrazione controllata. A novembre KLC era stata selezionata quale offerente preferenziale per l'acquisizione di queste attività ( del 22 novembre 2016).

In una nota alla Borsa di Corea, Korea Line Corporation ha specificato che il piano è stato respinto in quanto la compagnia non ha esperienza nel segmento del trasporto marittimo containerizzato. La compagnia è infatti specializzata principalmente nel trasporto di rinfuse solide e liquide ed opera una flotta di 29 navi costituita da 19 rinfusiere, otto navi per gas naturale liquefatto, una petroliera ed una nave garage.







