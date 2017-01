3 gennaio 2017

Protocollo d'intesa per la patente di guida superiore a mille giovani autotrasportatori

È stato sottoscritto dall'Albo degli Autotrasportatori e dalle associazioni del settore

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato siglato un protocollo d'intesa promosso dall'Albo degli Autotrasportatori cui hanno aderito le associazioni di categoria del settore, i costruttori italiani ed esteri e le associazioni delle autoscuole per consentire a mille giovani una formazione adeguata e di conseguire una patente di guida professionale.

Secondo il protocollo, l'Albo coprirà buona parte del costo per il conseguimento della patente di guida superiore e del Certificato di Qualificazione Professionale (CQC) grazie anche a tariffe agevolate praticate dalle autoscuole. Le associazioni dell'autotrasporto garantiranno stage formativi e affiancamenti nelle imprese italiane di autotrasporto, in modo da consentire ai giovani di confrontarsi subito con il mondo del lavoro.

Parallelamente le importanti novità tecnologiche e ambientali che oggi caratterizzano il settore verranno illustrate nelle scuole secondarie di secondo grado in una attività informativa in collaborazione con le associazioni dei costruttori di veicoli Unrae e Anfia.

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto Anita, Confartigianato Trasporti, Fai/Conftrasporto, Federlavoro e servizi /Confcooperative, Fedit, Fiap, Fita/Cna, Legacoop Servizi, Sna-Casartigiani e T.I. Assotir, dalle associazioni dei costruttori Anfia e Unrae e dalle associazioni delle autoscuole Unasca e Confarca.



