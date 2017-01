4 gennaio 2017

COSCO Shipping sigla un accordo strategico di cooperazione a lungo termine con la casa automobilistica FAW

Le parti collaborino nelle attività di trasporto e stoccaggio dei veicoli e dei relativi ricambi

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping (COSCOCS) ha siglato un accordo strategico di cooperazione a lungo termine con la casa automobilistica First Automobile Works (FAW), che ha sede a Changchunm nella provincia cinese dello Jilin.

L'intesa prevede che le parti collaborino nelle attività di trasporto e stoccaggio dei veicoli e dei relativi ricambi e in altri settori dell'industria automotive. L'obiettivo è di stabilire un partenariato strategico globale per promuovere l'ingresso congiunto in nuovi mercati, per l'innovazione e per migliorare e sfruttare appieno le possibilità offerte dal trasporto marittimo nell'ambito della catena logistica delle auto.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec