5 gennaio 2017

DFDS compra Italcargo, società che opera servizi camionistici tra la Svezia e l'Italia

L'azienda registra un fatturato annuo di circa 65 milioni di corone svedesi

Il gruppo armatoriale e logistico danese DFDS ha comprato la svedese Italcargo, società che opera servizi camionistici tra la Svezia e l'Italia. L'azienda danese ha spiegato che la società acquisita completerà l'attuale offerta su questa direttrice attualmente servita da DFDS per via ferroviaria. «L'acquisizione - ha precisato Niklas Andersson, vice presidente per la Scandinavia di DFDS Logistics - accrescerà la nostra presenta nel mercato tra Italia e Svezia e ci consente di offrire ai nostri clienti una vasta gamma di servizi».

Italcargo, che opera in collaborazione con la casa di spedizione italiana Franco Vago, è stata fondata nel 1998 e registra un fatturato annuo di circa 65 milioni di corone svedesi (6,8 milioni di euro).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec