9 gennaio 2017

Nel porto di Singapore verrà sperimentato un sistema di truck platooning

Il sistema di trasporto con convogli di camion a guida semi-automatizzata verrà definito in collaborazione con Scania e Toyota

Il Ministero dei Trasporti di Singapore e il gruppo terminalista PSA hanno siglato un accordo con i produttori di autoveicoli Scania e Toyota Tsusho per progettare e realizzare un sistema di trasporto con convogli di camion a guida semi-automatizzata. Inizialmente il sistema di truck platooning sarà sperimentato per il trasporto di container da un terminal del porto di Singapore ad un altro terminal portuale nello stesso scalo.

Il nuovo sistema di convogli di camion semi-automatizzati sarà sperimentato in due fasi nell'arco del triennio che terminerà nel dicembre 2019. La prima fase, della durata di un anno, sarà dedicata alla progettazione, sperimentazione e messa a punto di una tecnologia di truck platooning adatta alle locali condizioni di trasporto e di traffico. Queste attività saranno realizzate dalla Scania e dalla Toyota nei rispettivi centri di ricerca in Svezia e in Giappone. Sulla base degli esiti di tali sperimentazioni il Ministero e il gruppo terminalista di Singapore sceglieranno una delle due aziende con cui attuare la seconda fase del progetto, che consisterà nel condurre viaggi di prova a Singapore su un tratto stradale lungo dieci chilometri e a mettere ulteriormente a punto la tecnologia.

«Così come lo conosciamo ora - ha spiegato Pang Kin Keong, segretario permanente del Ministero dei Trasporti e presidente del Committee on Autonomous Road Transport in Singapore (CARTS) - quello dell'autotrasporto è un settore ad alta intensità di manodopera e dobbiamo far fronte ad una carenza di camionisti. Sotto questo aspetto la tecnologia del truck platooning ci offre l'opportunità di aumentare la produttività sia nel settore portuale che in quello dell'autotrasporto. Inoltre aprirà nuove opportunità per gli autotrasportatori che potranno svolgere ruoli più qualificati come gestori della flotta e come manager».





