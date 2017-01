9 gennaio 2017

Gulf Navigation Holding sigla un accordo con l'agenzia marittima turca Polimar

Sarà costituita una nuova agenzia marittima con sede a Dubai

La società armatoriale Gulf Navigation Holding di Dubai ha siglato un accordo con l'agenzia marittima turca Polimar che prevede la costituzione di una joint venture con sede nella città emiratina che opererà come agenzia marittima e fornirà prodotti e servizi per l'industria marittima a clienti sia nel settore offshore che in quelli del trasporto marittimo di merci, delle crociere, degli yacht e dei porti turistici.

La nuova società sarà una filiale del gruppo Gulf Navigation Holding.







