9 gennaio 2017

Inaugurata a Shanghai una nuova fabbrica di motori marini di Wärtsilä e CSSC

Ha una capacità produttiva pari a 180 motori all'anno

Oggi a Lingang (Shanghai) è stata inaugurata la nuova fabbrica per la costruzione di motori marini della CSSC Wärtsilä Engine Co. (CWEC), la joint venture costituita nel luglio 2014 che è partecipata al 49% dalla finlandese Wärtsilä Corporation e al 51% dal gruppo navalmeccanico cinese China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ( del 26 marzo 2015).

La fabbrica ha una capacità produttiva pari a 180 motori all'anno. CWEC ha già in portafoglio ordini per oltre 70 motori.







