9 gennaio 2017

Lo scorso anno DB ha trasportato 40mila container via ferrovia tra la Germania e la Cina

Atteso un traffico di circa 100mila contenitori entro il 2020

Nel 2016 Deutsche Bahn (DB) ha trasportato un totale record di più di 40mila container via treno tra la Germania e la Cina. «Con oltre 40mila contenitori - ha commentato Ronald Pofalla, consigliere agli affari economici, giuridici e normativi del gruppo ferroviario tedesco - noi come DB abbiamo trasportato il più consistente volume di merci sulla più lunga linea ferroviaria del mondo. Questa costituisce una buona base per accrescere a circa 100mila il numero di container entro il 2020 e quindi triplicarlo entro il 2024».









