10 gennaio 2017

Il porto di Charleston ha chiuso il 2016 con un traffico record di quasi due milioni di container

Il precedente record era stato stabilito nel 2005

La South Carolina Ports Authority ha reso noto che nel 2016 il porto di Charleston ha stabilito il proprio nuovo record di traffico containerizzato avendo movimentato 1.996.000 teu, con un incremento del +1,2% rispetto all'anno precedente. Il precedente record era stato stabilito nel 2005 con 1.985.000 teu.

Lo scorso anno il traffico dei container pieni è aumentato del +4%, mentre quello dei container vuoti è diminuito del -10%.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec