11 gennaio 2017

Fercam acquisirà le attività di trasporto e logistica del gruppo Artoni

Con le nuove attività il fatturato del gruppo di Bolzano salirà a 900 milioni di euro

Il gruppo logistico Fercam di Bolzano ha siglato un'intesa per acquisire le attività di trasporto e logistica del gruppo Artoni di Reggio Emilia. «Gli accordi - ha specificato l'amministratore delegato di Fercam, Thomas Baumgartner - saranno ancora da perfezionarsi in via definitiva, anche in esito all'eventuale procedura autorizzativa dell'Autorità Antitrust, ma contiamo di chiudere l'accordo definitivo quanto prima per iniziare fin da subito a collegare i punti logistici di distribuzione delle merci della rete Artoni con la nostra rete in modo da garantire ancora maggiore capillarità e minori tempi di transito a costi competitivi a vantaggio dei clienti di entrambi i gruppi».

L'azienda di Bolzano ha sottolineato che, grazie ad un fatturato di circa 200 milioni di euro generato dalle attività di Artoni, con l'acquisizione il volume d'affari del gruppo Fercam toccherà i 900 milioni di euro, di cui la maggior parte riferita ad attività di logistica distributiva e contract logistics.

«Siamo un gruppo forte - ha evidenziato Anna Maria Artoni, amministratore delegato di Artoni Trasporti - e con Fercam alle spalle garantiamo il nostro futuro e per i nostri clienti avremo accesso ad una rete europea e mondiale. Abbiamo scelto Fercam perché abbiamo individuato nel loro progetto industriale la maggiore garanzia per la continuità aziendale e per il mantenimento del notevole livello qualitativo dei nostri servizi di logistica distributiva».



