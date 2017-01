11 gennaio 2017

Hyundai Merchant Marine assumerà fino a 220 ex dipendenti della Hanjin Shipping

I primi 60 saranno inseriti nell'organico della compagnia dopo un corso di formazione che sarà avviato lunedì

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) ha annunciato oggi che assumerà fino ad un massimo di 220 ex dipendenti della connazionale Hanjin Shipping, compagnia che all'inizio di settembre è stata posta in amministrazione controllata.

HMM ha specificato che inizialmente assumerà 131 dipendenti della Hanjin Shipping tra personale di terra e di mare, dipendenti di sedi estere della compagnia e ship manager. Inoltre Hyundai Merchant Marine ha in programma di assumere successivamente altri 41 ex dipendenti della Hanjin, inclusi marittimi della compagnia, per arrivare entro la fine del prossimo mese ad inserire nel proprio organico un totale di 172 ex dipendenti della Hanjin.

Inoltre HMM ha deciso di assumere in un secondo tempo fino ad un massimo di altri 40-50 ex marittimi della Hanjin al fine di soddisfare le esigenze di personale derivanti dai piani di acquisizione di nuove navi della compagnia.

Hyundai Merchant Marine ha reso noto che i primi 60 ex dipendenti della Hanjin saranno inseriti nel proprio organico dopo un corso di formazione che sarà avviato lunedì prossimo.

Complessivamente alla fine del 2015 la Hanjin Shipping dava lavoro direttamente a 2.338 persone, di cui 1.577 marittimi imbarcati sulle navi della flotta della compagnia e 761 addetti a terra, di cui 657 in Corea del Sud e 104 all'estero. Oltre a questi dipendenti Hanjin dava lavoro indirettamente al personale delle filiali estere del gruppo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail