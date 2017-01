11 gennaio 2017

Procedura di vendita dell'interporto di Cerignola

Lo stato conservativo dell'intero complesso immobiliare, realizzato nel 2001, è pessimo

A fine 2016 il liquidatore della Ofanto Sviluppo Srl, società costituita dai Comuni di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia per la gestione dell'interporto di Cerignola, ha pubblicato un invito a presentare entro il prossimo 31 marzo all'indirizzo pec francesco.angiolino@odcecfogsiapec.it offerte irrevocabili e vincolanti di acquisto dell'interporto, che è stato realizzato nel 2001 con finalità logistica a servizio del settore agroalimentare.

Specificando che lo stato conservativo dell'intero complesso immobiliare è pessimo a causa dello stato di abbandono e necessita di interventi strutturali per il ripristino delle funzionalità, nell'avviso il liquidatore Francesco Angiolino precisa che l'area d'interesse copre una superficie complessiva di 252.802 metri quadri,di cui 237.891 di pertinenza dell'interporto e 14.911 del centro ortofrutta.

Il complesso immobiliare è ubicato nella zona industriale del Comune di Cerignola a circa quattro chilometri dal centro abitato, nelle immediate vicinanze del casello autostradale della A14 Bologna-Taranto e in corrispondenza della stazione ferroviaria di Cerignola scalo con linea ferroviaria Milano-Bari ed è collocato a circa venti chilometri dal porto di Manfredonia.

Attualmente sull'area insistono due capannoni refrigeranti ciascuno di 5.184 metri quadri, il centro ortofrutta di 3.145 metri quadri, il centro direzionale di 700 metri quadri, la piattaforma intermodale di 36.000 metri quadri destinata alle operazioni di carico/scarico e il raccordo ferroviario a due binari alla linea ferroviaria Milano-Bari.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail