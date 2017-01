11 gennaio 2017

Merlo è stato nominato direttore Rapporti istituzionali per l'Italia di MSC

Vago: accompagnerà il nostro gruppo nel suo processo di ulteriore evoluzione in Italia

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha annunciato la nomina di Luigi Merlo a direttore Rapporti istituzionali per l'Italia, con decorrenza dal lunedì prossimo. Presidente per sette anni dell'Autorità Portuale di Genova, dal 2008 al 2015, e presidente dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), vicepresidente di “Rete-Associazione per la collaborazione tra porti e città” e prima ancora, dal 2005 al 2008, assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Merlo è stato fino allo scorso 21 dicembre consigliere per la portualità e la logistica del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio.

Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere, ha sottolineato che Merlo è «una figura strategica che grazie alla sua competenza e ad un percorso professionale ricco di incarichi autorevoli nel nostro settore, avrà tra gli altri l'incarico di accompagnare il nostro gruppo nel suo processo di ulteriore evoluzione in Italia».

Ringraziando il gruppo MSC per la fiducia, Merlo ha evidenziato che «si tratta di una sfida innovativa che - ha specificato - accolgo con entusiasmo e grande senso di responsabilità».







