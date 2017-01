12 gennaio 2017

Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -5,8%

Guzmán: il 2016 è stato burrascoso, ma ora siamo pronti per una ripresa

Lo scorso anno il porto di Long Beach ha movimentato un traffico dei container pari a 6.775.171 teu, con un calo del -5,8% rispetto al 2015. La port authority dello scalo americano ha evidenziato che la flessione è stata conseguenza dell'impatto negativo sull'attività del porto causata dalle nuove alleanze tra le compagnie di navigazione e dal fallimento dello scorso agosto della sudcoreana Hanjin Shipping, che era un importante cliente del porto di Long Beach ed ex azionista di maggioranza del container terminal al Pier T dello scalo, terminal la cui gestione - grazie ad un accordo siglato a fine anno - è passata sotto il controllo esclusivo di una filiale del gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) che è azionista di minoranza della Total Terminals International, la società che opera il terminal.

«All'inizio del nuovo anno - ha commentato Duane Kenagy, amministratore delegato ad interim della Port of Long Beach - siamo confortati dall'aver potuto porre il fallimento della Hanjin alle nostre spalle. Nel contempo, il pronto interesse della MSC per il Pier T, una volta che questo è stato possibile, dimostra il valore della struttura per il settore».

«L'anno scorso - ha osservato Lori Ann Guzmán, presidente della Commissione della port authority - è stato burrascoso, con le numerose operazioni di fusione tra i vettori marittimi ed altri cambiamenti. Ora abbiamo una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo quale primario partner e siamo pronti per una ripresa nel 2017».

Nel 2016 i container pieni in importazione movimentati dal porto di Long Beach sono calati del -5,0% attestandosi a 3.442.575 teu, mentre i container pieni in esportazione sono cresciuti del +0,3% a 1.529.497 teu. La movimentazione di container vuoti è stata pari a 1.803.098 teu (-11,7%).

Nel solo dicembre 2016 lo scalo ha movimentato complessivamente 548.929 teu, con una diminuzione del -8,0% sul dicembre 2015. I container pieni allo sbarco e all'imbarco sono stati pari rispettivamente a 271.599 teu (-8,2%) e 122.933 teu (-2,5%) e la movimentazione di container vuoti è ammontata a 154.397 teu (-11,4%).



