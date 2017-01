12 gennaio 2017

Studio sulle condizioni di occupazione e di retribuzione degli autisti internazionali in Europa

Sarà presentato il 18 gennaio a Roma nel corso di un convegno organizzato dall'ANITA

Mercoledì prossimo a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, si terrà un convegno organizzato dall'ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) nel corso del quale verrà presentato lo studio comparativo sulle condizioni di occupazione e di retribuzione degli autisti internazionali in Europa che è stato realizzato recentemente dal Comité National Routier (CNR), l'osservatorio economico francese del trasporto di merci su strada.

All'incontro interverranno, in qualità di relatori, il direttore del CNR, Alexis Giret, che illustrerà gli aspetti salienti dello studio, il presidente del sindacato europeo dei trasporti stradali Roberto Parrillo, che curerà le tematiche legate all'ambito sindacale, e il direttore generale per la tutela del lavoro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Romolo de Camillis. Le conclusioni sono affidate a Simona Vicari, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.







