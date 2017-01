12 gennaio 2017

Il Propeller Club di Trieste ha organizzato un convegno sul riscaldamento globale e lo shipping

È in programma lunedì prossimo

Lunedì prossimo alle ore 18.00 nella sala conferenze dell'Hotel Greif di Viale Miramare a Trieste si terrà un incontro sul tema “Riscaldamento globale: teorie e verità scientifiche. Relazioni con shipping, costruzioni navali e porti” che è stato organizzato dal The International Propeller Club Port of Trieste.

Durante la serata si parlerà di scenari futuri, di adeguamenti alle costruzioni navali, di tipologie di carburanti e di modifiche infrastrutturali dei porti. Parteciperanno al convegno, in qualità di relatori, il rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, Alessandro Crise dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, Vittorio Torbianelli e Giorgio Sulligoi - entrambi docenti all'Ateneo triestino - nonché Luigi Matarazzo di Fincantieri. Moderatore dell'incontro il giornalista Riccardo Coretti.







