13 gennaio 2017

Francesco Messineo è stato nominato segretario generale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale

È stato anni segretario generale dell'Autorità Portuale di Salerno, dirigente dell'AP di Gioia Tauro e presidente dell'AP di Massa Carrara

Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, insediatosi stamani, ha deliberato all'unanimità la nomina di Francesco Messineo a segretario generale dell'ente, come proposto dal presidente Pietro Spirito. Messineo è stato per otto anni segretario generale dell'Autorità Portuale di Salerno, ha ricoperto la carica di dirigente Area Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e infine presidente per quattro anni dell'Autorità Portuale di Massa Carrara.

«Messineo - ha sottolineato Spirito - presenta una competenza non solo della macchina amministrativa, ma anche della complessa attività che contraddistingue il governo di un porto. Le sue competenze di carattere tecnico costituiscono un valore aggiunto per la realizzazione degli investimenti necessari allo sviluppo dei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno».

Prima della nomina di Messineo si è proceduto all'insediamento del Comitato di Gestione che, preso atto delle designazioni effettuate da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Salerno e Direzione Marittima di Napoli, risulta composto da Luigi Iavarone, Umberto Masucci e Arturo Faraone. Per Gaetano Criscuolo, assente per un impedimento personale, la decisione è stata posticipata al prossimo Comitato previsto per il 25 gennaio. Il Comitato di Gestione rimarrà in carica nel quadriennio 2017-2020.

Appena insediato il Comitato di Gestione ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2017 dell'ente portuale che prevede l'effettuazione di investimenti per 18 milioni di euro, con un avanzo economico di 73mila euro.

Nel corso della riunione è stata avviata anche la discussione sul piano operativo dell'AdSP che proseguirà nella prossima riunione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail