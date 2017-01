13 gennaio 2017

Fincantieri ammodernerà un pattugliatore offshore delle Forze Armate maltesi

Il contratto ha un valore di circa sette milioni di euro

Fincantieri si è aggiudicata un contratto con le Forze Armate di Malta per l'ammodernamento di P61, un pattugliatore offshore realizzato oltre dieci anni fa dal gruppo navalmeccanico italiano. Gli interventi di ammodernamento, che prevedono la manutenzione complessiva di molti dei sistemi di bordo, sono finalizzati a migliorare notevolmente la capacità reattiva dell'unità.

I lavori, del valore di circa sette milioni di euro, prenderanno avvio nel secondo trimestre del 2017 in Italia, nello stabilimento Fincantieri di Muggiano (La Spezia) e dureranno circa sei mesi. Gli interventi consentiranno un considerevole prolungamento della vita operativa della nave.

Con una lunghezza di oltre 53 metri, il pattugliatore P61 è stato costruito e consegnato dallo stabilimento Fincantieri di Muggiano alle Forze Armate di Malta nel 2005 e deriva dall'evoluzione del progetto della classe dei pattugliatori “Diciotti”, unità costruite da Fincantieri per la Guardia Costiera Italiana.







