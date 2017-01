16 gennaio 2017

Nel 2016 il porto di Ningbo ha movimentato 21,6 milioni di container (+4,5%) e il porto di Hong Kong 16,6 milioni (-2,5%)

A dicembre Hong Kong ha movimentato 1,8 milioni di teu (+14,3%)

In attesa di conoscere il dato del traffico containerizzato movimentato nell'intero 2016 dal porto di Busan, risultato che dovrebbe confermare l'insediamento del porto sudcoreano al quinto posto nella graduatoria dei principali porti container mondiali con il sorpasso ai danni del porto di Hong Kong, quest'ultimo ha ulteriormente perso terreno rispetto a Ningbo-Zhoushan che è il quarto porto della classifica.

Oggi, infatti, il porto di Ningbo-Zhousan ha reso noto di aver chiuso il 2016 con un traffico containerizzato pari a 21,56 milioni di teu, con un incremento del +4,5% sull'anno precedente, dato che conferma lo scalo cinese al quarto posto mondiale.

Oggi inoltre il porto di Hong Kong ha comunicato di aver concluso il 2016 con un traffico dei container pari a 19.579.000 teu, con una flessione del -2,5% sull'anno precedente. Nonostante la crescita registrata negli ultimi cinque mesi dello scorso anno, che è stata particolare sostenuta nell'ultimo trimestre, Hong Kong ha tuttavia perduto ulteriore terreno rispetto al porto di Ningbo-Zhoushan: se nel 2015 la differenza di volume di traffico containerizzato tra i due scali era pari a 516mila teu, nel 2016 è salita a quasi due milioni di teu.

Nel solo mese di dicembre del 2016 il porto di Hong Kong ha movimentato 1,8 milioni di teu, con una progressione del +14,3% sul dicembre 2015.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail