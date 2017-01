17 gennaio 2017

VARD sigla una lettera d'intenti per la progettazione e costruzione di una nave da crociera per spedizioni

Il contratto avrà un valore di circa 110 milioni di euro e l'unità sarà consegnata nel 2019

La società cantieristica norvegese VARD del gruppo Fincantieri ha reso noto di aver siglato una lettera d'intenti per la progettazione e costruzione di una nave da crociera per spedizioni, accordo - ha specificato l'azienda - che è stato sottoscritto con una compagnia crocieristica internazionale.

Il contratto avrà un valore di circa un miliardo di corone norvegesi (110 milioni di euro). VARD ha precisato che le parti hanno espresso il comune interesse a formalizzare il contratto entro il primo trimestre di quest'anno.

La nuova unità sarà lunga circa 145 metri, larga 20 metri e potrà ospitare 220 passeggeri. Lo scafo sarà costruito nel cantiere navale della VARD a Tulcea, in Romania. La nave sarà poi allestita in un cantiere norvegese del gruppo e la consegna è prevista nel corso del 2019.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail