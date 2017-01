17 gennaio 2017

Corso per formare la figura di assistente d'ufficio di bordo

È stato attivato da GNV e dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile

Grandi Navi Veloci (GNV) e l'Accademia Italiana della Marina Mercantile hanno avviato un corso per formare la figura di assistente d'ufficio di bordo, una figura di staff a supporto del commissario di bordo, ovvero l'ufficiale responsabile del coordinamento e dell'organizzazione di tutto il personale alberghiero di camera e di cucina e dell'accoglienza a bordo. In particolare, la figura dell'assistente d'ufficio a bordo coadiuva il commissario di bordo nel rapporto con la clientela e nell'espletamento delle pratiche amministrative, assistendolo nella redazione del rendiconto di cassa, nella gestione delle cabine per soddisfare le richieste dei passeggeri e nel controllo delle presenze del personale di bordo, oltre a fornire assistenza alla clientela e ad occuparsi dei problemi logistici connessi all'ospitalità a bordo.

Il corso, aperto a 12 cittadini comunitari in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito dell'Accademia all'indirizzo http://bit.ly/AssistenteUfficioBordo, ha una durata complessiva di 568 ore, di cui 400 ore di lezione e 168 di stage a bordo di navi GNV, e prevede il rilascio delle certificazioni IMO-STCW in seguito al superamento degli esami di Basic Safety Training e dell'attestato PMR per l'assistenza alle persone con mobilità ridotta.

Ai corsisti che termineranno positivamente il percorso formativo e che raggiungeranno la soglia dei 60/100 alla verifica finale di idoneità alla professione, GNV garantisce l'assunzione, entro 18 mesi dal termine del corso, come allievi assistenti d'ufficio in tirocinio e per periodi di imbarco complessivamente non inferiori ai sei mesi; al termine del periodo di tirocinio, a fronte di valutazione positiva, gli allievi potranno essere assunti come sottufficiali dalla compagnia, con la qualifica di assistente di ufficio, in turno generale.

Il corso si sviluppa nell'ambito della sinergia avviata nel 2010 tra la compagnia di navigazione e l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, divenuta centro di formazione nazionale per GNV dal 2011. L'accordo con l'Accademia ha portato dal 2011 al 2016 a erogare ogni anno oltre 600 ore di formazione rivolte a circa 300 persone della compagnia, tra personale di bordo e di terra.



