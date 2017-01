18 gennaio 2017

Il gruppo portoghese Teixeira Duarte gestirà il container terminal del porto di La Guaira

Sottoscritto un contratto di concessione della durata di 20 anni

Il governo venezuelano ha assegnato al gruppo portoghese Teixeira Duarte la gestione del container terminal del porto di La Guaira. Il contratto di concessione, della durata di 20 anni, è stato sottoscritto ieri dalla Teixeira Duarte - Engenharia e Contruções, società integralmente controllata dal gruppo europeo, e dalla Bolivariana de Puertos (Bolipuertos).

Da parte di Teixeira Duarte è previsto un investimento di 40 milioni di dollari. Il governo di Caracas ha annunciato un investimento di oltre 398 milioni di dollari con l'obiettivo di modernizzare il container terminal del porto di La Guaira al fine - ha sottolineato il presidente venezuelano Nicolás Maduro in occasione della firma del contratto - di renderlo uno dei più avanzati dell'America Latina e dei Caraibi.

Il terminal per contenitori del porto venezuelano occupa un'area di 17 ettari, ha una linea di banchina di 693 metri con profondità del fondale di -15,2 metri e una capacità di traffico annua pari ad un milione di teu.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail