18 gennaio 2017

Brian Darnowski è stato nominato presidente della Container Owners Association

La carica di vice presidente è stata assegnata a Uffe Ernst-Frederiksen

Brian Darnowski è stato nominato presidente dell'associazione dei proprietari di container intermodali per la durata di un triennio, con effetto dallo scorso 1° gennaio. Inoltre il consiglio direttivo della Container Owners Association (COA) ha assegnato la carica di vice presidente a Uffe Ernst-Frederiksen. Darnowski, che è membro del consiglio direttivo dell'associazione dal 2008, è vice presidente Global Operations della Triton International, mentre Ernst-Frederiksen, che fa parte del consiglio della COA dal 2014, è responsabile Cargo Management della Maersk Line.

«Nel prossimo futuro - ha dichiarato Darnowski in occasione della sua nomina - il settore del trasporto marittimo containerizzato continuerà ad affrontare momenti difficili, ma non vedo l'ora di lavorare con il consiglio direttivo della COA e con i nostri associati per conseguire benefici tangibili focalizzandoci sul miglioramento dell'efficienza, sullo sviluppo di standard comuni e sulla promozione delle migliori pratiche per il settore. Vorrei ringraziare Paul Merritt, il nostro presidente uscente, per aver guidato l'associazione nel corso di un periodo di grandi mutamenti nel settore. Durante la sua presidenza la COA ha continuato ad espandersi».

«Negli ultimi anni - ha confermato Ernst-Frederiksen - gli associati della COA sono stati in continuo aumento ed ora rappresentano oltre l'85% della flotta container mondiale. Nel corso del prossimo anno - ha annunciato - avvieremo una serie di iniziative per offrire servizi migliori ai nostri associati. Questi includeranno nuove linee guida e standard promossi dalla COA assieme ad un approccio innovativo rispetto alle nostre conferenze e meeting dei gruppi di lavoro al fine di garantire il massimo valore per i nostri associati».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail