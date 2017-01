18 gennaio 2017

In vigore le nuove disposizioni della convenzione MLC 2006 a salvaguardia dei marittimi abbandonati a bordo delle navi

Sulle navi deve essere presente documentazione che attesta che è in vigore una garanzia finanziaria che tutela i marittimi

Oggi entrano in vigore le nuove disposizioni della Maritime Labour Convention (MLC 2006) che introducono requisiti per assicurare la creazione di un sistema di garanzia finanziaria per garantire assistenza e sostegno ai marittimi abbandonati a bordo delle navi e ai loro familiari o in caso di decesso o e di disabilità a lungo termine quale conseguenza di infortuni, malattie o incidenti professionali occorsi ai marittimi.

Gli emendamenti alla MCL 2006 stabiliscono che a bordo delle navi debba essere presente un certificato o altra documentazione che attesta che è in vigore una garanzia finanziaria che tutela i marittimi

Gli specifici emendamenti alla convenzione dell'International Maritime Organization (IMO) sono stati adottati nel 2014 ( dell'11 aprile 2014). «Questi emendamenti, che assicureranno una migliore protezione ai marittimi e alle loro famiglie - ha ricordato il segretario generale dell'IMO, Kitack Lim - sono frutto della proficua collaborazione tra l'IMO e l'International Labour Organization per garantire migliori condizioni di lavoro ed una migliore assistenza nel caso di problemi».

«I marittimi - ha sottolineato Lim - rendono possibile gli scambi commerciali globali ed è fondamentale che tutti noi lavoriamo assieme per assicurare che i loro diritti vengano tutelati. Si è spesso rilevato che la MLC 2006 rappresenta il quarto pilastro quando si parla dei più importanti trattati sui marittimi dato che integra i trattati dell'IMO che riguardano la sicurezza, ovvero la convenzione SOLAS, la prevenzione dell'inquinamento, ovvero la convenzione MARPOL, e la formazione dei marittimi, cioè la convenzione STCW».

Soddisfazione per l'entrata in vigore delle nuove norme è stata espressa anche dal presidente dell'International Transport Workers' Federation (ITF): Paddy Crimlin ha evidenziato che si tratta di «un grande cambiamento che potrà finalmente curare la piaga dell'abbandono degli equipaggi. Finalmente - ha osservato - l'idea fondamentale che coloro che imbarcano i marittimi sono responsabili nei loro confronti è sancita nella normativa. C'è voluto molto tempo perché questa disposizione venisse adottata, così come per la stessa Maritime Labour Convention, e l'ITF è orgogliosa di essere stata coinvolta sin dal suo concepimento a fianco dell'International Labour Organization, dei governi e delle organizzazioni dello shipping».

«È importante - ha esortato il segretario generale dell'ITF, Steve Cotton - che i marittimi capiscano ciò che implica questo cambiamento. Noi raccomandiamo loro di verificare che a bordo sia presente un certificato assicurativo valido e si rendano conto che nel caso venissero abbandonati debbono dare l'allarme nel più breve tempo possibile. Per contribuire a diffondere questo messaggio - ha precisato Cotton - abbiamo creato pagine web dedicate in più lingue all'indirizzo www.itfseafarers-abandonment.org e stiamo rendendo disponibili semplici manifesti di istruzioni in formato A4 per l'utilizzo nel corso di missioni e sulle navi».



