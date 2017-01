19 gennaio 2017

Lunedì al Propeller Club di Livorno verrà presentato il progetto A.L.I.S.

L'associazione vede oggi iscritte 300 aziende del settore autotrasporto

Il The International Propeller Club Port of Leghorn ha organizzato per lunedì prossimo alle ore 19.30, presso la sede dello Yacht Club di Livorno, un incontro sul tema “Il progetto A.L.I.S. per uno sviluppo sostenibile nell'area Euromediterranea” con lo scopo di presentare il progetto A.L.I.S., una associazione di categoria nata per accrescere la competitività italiana nella logistica intermodale, promuovere la continuità territoriale con le isole, sostenere l'economia del Mezzogiorno e ridurre parallelamente le emissioni di CO2.

L'associazione, nata col supporto di 40 soci fondatori, vede oggi iscritte 300 aziende del settore autotrasporto e si appresta a far valere le ragioni dell'Italia anche a Bruxelles tramite il Centro Servizi per il mare. A presentare il progetto a Livorno saranno il direttore generale, Marcello Di Caterina, e Flavio Gentile (Short Sea Line di Grimaldi Group). Porterà i saluti Costantino Baldissara, responsabile commerciale Grimaldi Group. È prevista inoltre la partecipazione di Guido Grimaldi, presidente di A.L.I.S.

«Il trasporto intermodale - ha rilevato la presidente del Propeller Club di Livorno, Maria Gloria Giani Pollastrini - è un tema centrale quando si affrontano le problematiche della logistica e dello sviluppo del territorio. Conformemente ai principi ispiratori di A.L.I.S., competitività del sistema italiano all'estero, servizi di linea con le isole e attenzione per l'ambiente sono elementi che possono lavorare insieme per la costruzione di una rete di trasporti efficiente e sostenibile. A livello locale l'interscambio tra porto, retro-porto e interporto sono il punto centrale, grazie anche alle procedure telematiche e il corridoio doganale, per inserire lo scalo labronico in un percorso di miglioramento qualitativo in grado di portare traffici e posti di lavoro».



