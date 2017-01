19 gennaio 2017

Ampliamento del terminal gestito da ICTSI nel porto onduregno di Puerto Cortés

I lavori sono stati affidati alla China Harbour Engineering Company

Il gruppo terminalista filippino International Container Terminals Services, Inc. (ICTSI), attraverso la propria filiale Operadura Portuaria Centroamericana (OPC), ha sottoscritto un contratto con la cinese China Harbour Engineering Company (CHEC) per ampliare il terminal che l'azienda filippina gestisce dal 2013 nel porto onduregno di Puerto Cortés ( del 4 febbraio 2013).

I lavori prevedono principalmente, in una prima fase, la costruzione di una banchina di 350 metri lineari, con una profondità del fondale di -15,5 metri, che sarà attrezzata con due gru ship-to-shore super post-Panamax, mezzi che porteranno a sei il numero complessivo delle gru di banchina operate da OPC. L'ampliamento del terminal sarà completato a metà 2018.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec