19 gennaio 2017

COSCO Shipping in lizza con Evergreen e CMA CGM per acquisire la Orient Overseas Container Line

Il gruppo cinese avrebbe le maggiori probabilità di comprare la società marittima di Hong Kong

Il gruppo armatoriale cinese China COSCO Shipping Corporation (COSCO Shipping) sarebbe in lizza con la taiwanese Evergreen Marine Corporation e con la francese CMA CGM per acquisire la compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (OOCL) di Hong Kong. Lo afferma il quotidiano finanziario cinese “Caixin” precisando che, come specificato da una fonte del gruppo armatoriale cinese, COSCO Shipping avrebbe le maggiori probabilità di comprare la società marittima.

Lo scorso aprile OOCL assieme alla Evergreen, alla CMA CGM e alla COSCO Container Lines (COSCON), la compagnia di COSCO Shipping che opera i servizi di linea del gruppo cinese, hanno costituto l'alleanza OCEAN che complessivamente al momento della sua entrata in vigore, previsto il prossimo aprile, metterà in campo una flotta della capacità di stiva complessiva pari a più di 5,4 milioni di teu.

Attualmente CMA CGM, COSCON ed Evergreen occupano rispettivamente la terza, quarta e quinta posizione nella graduatoria mondiale delle compagnie di navigazione del settore di linea per capacità della flotta. OOCL è al nono posto della classifica con una flotta della capacità di 570mila teu. Con l'acquisizione di OOCL la capacità della flotta della francese CMA CGM salirebbe a 2,7 milioni di teu riducendo la distanza dalla seconda compagnia della graduatoria, l'elvetica Mediterranean Shipping Company (MSC). Se OOCL venisse acquisita dal gruppo COSCO Shipping la capacità della flotta della COSCON salirebbe a 2,2 milioni di teu superando la capacità della flotta del gruppo francese. Per Evergreen, inoltre, l'acquisizione delle navi della OOCL rappresenterebbe un deciso rafforzamento della propria flotta la cui capacità salirebbe a 1,6 milioni di teu.

OOCL è integralmente controllata dalla Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL), società che fa capo alla famiglia Tung.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail