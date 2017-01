19 gennaio 2017

Hyundai Merchant Marine comprerà il 20% del capitale della Total Terminals International

La transazione, del valore di 15,6 milioni di dollari, includerà una quota nella Hanjin Shipping TEC

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) comprerà il 20% del capitale della Total Terminals International (TTI), la società che gestisce il container terminal al Pier T del porto di Long Beach. Alla fine dello scorso anno la sudcoreana Hanjin Shipping, che da settembre è in amministrazione controllata, aveva stretto un accordo per cedere la propria partecipazione in TTI, pari al 54% del capitale della società terminalista, al gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) ( del 21 dicembre 2016).

Con la decisione odierna del proprio consiglio di amministrazione HMM affiancherà così MSC nella gestione del terminal californiano. Hyundai Merchant Marine ha specificato che, oltre al 20% della TTI, acquisirà anche un'analoga quota nella Hanjin Shipping TEC (HTEC), la società che fornisce i mezzi di movimentazione del terminal, e che le transazioni avranno un valore complessivo di 15,6 milioni di dollari.

In una nota HMM ha sottolineato che «i volumi di traffico della TTI cresceranno notevolmente dato che rafforzeremo i servizi Asia-USA attraverso la cooperazione strategica con la 2M che inizierà ad aprile». 2M è il vesssel sharing agreement concordato da MSC con la compagnia danese Maersk Line con cui a fine 2016 Hyundai Merchant Marine ha siglato un accordo di cooperazione ( del 12 dicembre 2016).



