19 gennaio 2017

A Londra è arrivato per la prima volta un treno blocco diretto proveniente dalla Cina

Il percorso di 12.000 chilometri è stato compiuto in circa 18 giorni

Oggi è arrivato a Londra il primo servizio ferroviario diretto con treno blocco tra la Cina e la capitale del Regno Unito. Il convoglio, operato dall'elvetica InterRail, è partito da Yiwu, nella provincia cinese dello Zhejiang, e dopo aver percorso circa 12.000 chilometri è arrivato al terminal London Eurohub, che è gestito dalla tedesca DB Cargo, in circa 18 giorni, pressapoco - ha sottolineato l'azienda germanica - la metà del tempo necessario per effettuare il trasporto via mare.

Per realizzare il servizio InterRail ha operato in collaborazione con la cinese CRIMT del gruppo Chinese Railways, con la KTZ Express, filiale della Kazakh Railways, per la tratta tra Dostyk e Brest, nonché con la DB Cargo AG e la DB Cargo UK.





