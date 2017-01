20 gennaio 2017

I porti spagnoli hanno chiuso il 2016 con un traffico crocieristico record di oltre 8,7 milioni di passeggeri

Traghetti e navi da crociera hanno portato negli scali un totale di 32,6 milioni di persone

Secondo le stime preliminari, i porti spagnoli hanno chiuso il 2016 con un nuovo record storico nel settore delle crociere. Lo ha reso noto l'agenzia governativa Puertos del Estado in occasione della partecipazione alla trentasettesima edizione della Feria Internacional de Turismo (FITUR) in svolgimento a Madrid.

Se nei primi undici mesi dello scorso anno il numero di croceristi che è passato attraverso i porti spagnoli ha superato gli otto milioni di unità, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'intero 2016 è stato archiviato con un totale record di oltre 8,7 milioni di crocieristi, traffico che è stato realizzato con gli scali di 4.000 navi da crociera.

Complessivamente nel 2016 il traffico dei passeggeri movimentato dai porti spagnoli è stato di più di 32,6 milioni di persone tra passeggeri dei traghetti e delle crociere.

Puertos del Estado ha ricordato le misure assunte in Spagna negli ultimi anni per incentivare le compagnie di navigazione e gli operatori turistici ad includere i porti spagnoli nei loro itinerari crocieristici, tra cui la riduzione delle tasse e dei diritti portuali nonché l'estensione dei contratti di concessione e il congelamento delle imposte per le aziende che hanno programmato nuovi investimenti per migliorare le proprie strutture portuali.

Puertos del Estado ha ricordato inoltre che, secondo i rapporti pubblicati dalla Cruise Lines International Association (CLIA), l'impatto delle attività economiche del settore delle crociere in Spagna è stimato in oltre 1.255 milioni di euro e l'occupazione garantita dal settore è pari complessivamente a 26.389 posti di lavoro.



