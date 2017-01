20 gennaio 2017

Accordo di cooperazione tra la Flinders University e l'Università di Genova nel settore marittimo e della costruzione navale

L'intesa segue quella sottoscritta dall'ateneo australiano con Fincantieri

La Flinders University di Adelaide ha sottoscritto un accordo quinquennale con l'Università di Genova con lo scopo di collaborare nel campo della ricerca, dello sviluppo e della formazione nel settore marittimo e in quello dell'architettura e della costruzione navale. L'intesa segue una recente intesa per cooperare nel campo della ricerca che è stata siglata dall'ateneo australiano con il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri, che alla fine dello scorso anno è stato preselezionato per la gara del programma Future Frigates - SEA 5000 relativo alla costruzione di nove fregate di futura generazione per la Royal Australian Navy.

Il memorandum of understanding tra i due atenei è stato sottoscritto da Robert Saint, prorettore vicario per la Ricerca della Flinders University, e da Andrea Trucco, prorettore per le Relazioni internazionali dell'Università di Genova. «Questo accordo con l'Università di Genova, poche settimane dopo il nostro protocollo d'intesa con uno dei più grandi costruttori navali del mondo - ha sottolineato Saint - dimostra che la capacità della Flinders University di svolgere un ruolo importante nel programma Future Frigate è riconosciuta a livello internazionale. La Flinders vuole che i nostri ricercatori di livello mondiale siano nel cuore dei più importanti progetti per la difesa dell'Australia, al centro della trasformazione economica dell'Australia. Inoltre questo tipo specifico di accordo tra due primarie università contribuisce a rafforzare i legami accademici ed economici tra l'Australia e l'Italia».

«La nostra Università - ha commentato Andrea Trucco - va fiera del produttivo lavoro realizzato nell'arco di decenni con Fincantieri e con tutta la cantieristica e l'industria marittima italiana. La firma di questo accordo con la Flinders University favorirà lo scambio di conoscenze tra l'Australia e l'Italia relativamente a progetti in corso e futuri nel campo marittimo e della costruzione navale e consentirà di sfruttare alcuni dei migliori ricercatori mondiali per sviluppare l'innovazione tecnologia nel vitale settore della difesa. Non vediamo l'ora di ospitare i nostri colleghi e gli studenti australiani qui in Italia nonché di avere i nostri ricercatori in visita ad Adelaide e di discutere dell'attuazione dei progetti di cooperazione nella ricerca».



