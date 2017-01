20 gennaio 2017

Il porto di Koper ha archiviato il 2016 con una serie di record di traffico

Il totale è ammontato 22,0 milioni di tonnellate di carichi (+6,3%)

Nel 2016 il porto di Koper, per il sesto anno consecutivo, ha stabilito il proprio nuovo record annuale di traffico complessivo delle merci avendo movimentato 22,0 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +6,3% rispetto a 20,7 milioni di tonnellate nel 2015. Lo scorso anno lo scalo portuale sloveno ha stabilito anche nuovi record di traffico movimentati in quattro primari settori di traffico, ovvero quelli dei container, dei rotabili, delle automobili e delle rinfuse liquide.

Nel segmento dei container il traffico è ammontato a 8,3 milioni di tonnellate, con una progressione del +6,9% sul 2015. Si tratta del quarto record annuale consecutivo ed è tale anche se il traffico è conteggiato in container teu: infatti nel 2016 il porto ha movimentato 844.758 teu, totale che rappresenta una crescita del +6,8% sul 2015.

Lo scorso anno il traffico dei rotabili si è attestato a 1,1 milioni di tonnellate, con un aumento del +26,3% rispetto al 2015 quando era stato stabilito il precedente record con 902mila tonnellate.

Il livello record di movimentazione di auto ottenuto nel 2016 è di 749.006 veicoli e supera del +23,3% il precedente record di 607.326 auto stabilito l'anno precedente.

Anche nel segmento delle rinfuse liquide è stato oltrepassato il precedente record registrato nel 2015: lo scorso anno sono state movimentate quasi 3,6 milioni di tonnellate, con un incremento del +9,0% rispetto a 3,3 milioni di tonnellate nel 2015.

Lo scorso anno il traffico delle rinfuse secche movimentato dal porto di Koper è stato pari a 8,1 milioni di tonnellate, volume che è il quinto più consistente di sempre e che è superiore del +2,4% rispetto a quello del 2015.

In crescita è risultato anche il traffico delle merci convenzionali che è ammontato a 1,5 milioni di tonnellate, totale che è il quarto più elevato movimentato dallo scalo e che segna un aumento del +4,0% sul 2015.









