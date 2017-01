23 gennaio 2017

Eimskip ordinerà due portacontaner ice class da 2.150 teu ad un cantiere navale cinese

La commessa nell'ambito dell'accordo che la compagnia islandese ha siglato con Royal Arctic Line

La compagnia di navigazione islandese Eimskip ha reso noto di essere in trattative con cantieri navali cinesi per la costruzione di due portacontaner ice class da 2.150 teu, ordini che avverranno nell'ambito di una lettera d'intenti che Eimskip ha sottoscritto lo scorso maggio con la compagnia groenlandese Royal Arctic Line, società che è di intera proprietà del governo della Groenlandia. L'accordo prevede il collegamento dei servizi con la Groenlandia di Royal Arctic Line al network della compagnia islandese e l'investimento in nuove portacontainer progettate e costruite per operare nelle regioni artiche e nel Nord Atlantico.

Eimskip ha precisato che il cantiere a cui affidare la realizzazione delle due navi sarà selezionato nei prossimi giorni e che le due nuove portacontainer verranno prese in consegna prima della fine del 2019.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec