23 gennaio 2017

Un nuovo servizio intermodale collegherà il porto di Trieste con Kiel e il mercato del Baltico

Sarà la prima linea operativa lungo il corridoio TEN-T Adriatico-Baltico

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha annunciato che il prossimo 25 gennaio partirà dallo scalo portuale di Trieste il primo treno intermodale programmato a lunga percorrenza sulla direttrice Kiel-Göteborg, per il trasporto di contenitori, semirimorchi e casse mobili, servizio con arrivo e partenza via mare dalla Turchia/Grecia avente come origine/destinazione il mercato dell'area baltica. Si tratta del primo collegamento operativo lungo il corridoio TEN-T Adriatico-Baltico.

Il treno partirà alle ore 11 da Trieste e raggiungerà Kiel, in Germania, alle 13 del giorno successivo. Da qui il carico proseguirà via mare per arrivare alla destinazione svedese di Göteborg nella mattinata di venerdì. La distanza ferroviaria coperta tra Trieste e Kiel è pari a 1.360 chilometri, a cui si aggiungono 234 miglia marine per la destinazione finale di Göteborg, con un transit time ferroviario di 26 ore e di 14 ore via ferry per la tratta marittima.

Il treno sarà composto da 16 carri “Poche” doppi con una capacità di carico pari a 32 UTI (unità intermodali da 45' o 13,6 metri). Il servizio avrà una frequenza iniziale di un treno alla settimana e verrà elevata rapidamente a tre rotazioni settimanali in vista di una crescita dei volumi di carico.

Il servizio sarà avviato su richiesta della turca Ekol, operatore logistico che da tempo utilizza il terminal EMT del Molo VI del porto di Trieste e che di recente ne ha acquisito la partecipazione di maggioranza. Alla realizzazione del prodotto intermodale collaboreranno TX Logistik e Mercitalia Rail per la trazione ferroviaria, Alpe Adria e la stessa TX Logistik in qualità di MTO, e Stena Line che curerà la prosecuzione marittima fino a Göteborg.

«Questo progetto - ha evidenziato il presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - conferma la grande vocazione ferroviaria di Trieste. Non solo consolidiamo il ruolo del porto quale gate di accesso preferenziale al mercato del Centro-Est Europa, ma possiamo espandere il nostro bacino di mercato fino al versante Nord del continente, arrivando alla Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia».



