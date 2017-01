24 gennaio 2017

Il gruppo Arcese ha rinnovato il polo logistico di Gerbole di Volvera (Torino)

La struttura copre una superficie totale di oltre 26.000 metri quadri

Il gruppo trasportistico e logistico Arcese ha rinnovato il proprio polo logistico di Gerbole di Volvera (Torino) portando a termine i lavori di ampliamento di 16.000 metri quadri del magazzino e avviando i lavori di riqualificazione dei 12.000 metri quadri di superficie già esistenti. Tramite l'accorpamento di tre diversi magazzini la struttura, che è specializzata per la supply chain logistica dei settori Automotive & Industrial, copre ora una superficie totale di oltre 26.000 metri quadri.

Oltre al polo logistico di Gerbole di Volvera, nel solo Piemonte il gruppo è presente con proprie strutture a Rivalta Interporto (Torino) e Tortona (Alessandria). «La scelta di ampliare il polo di Gerbole, la cui posizione si conferma strategica essendo nel cuore produttivo della regione - ha spiegato il direttore della divisione Logistics Solutions di Arcese, Maurizio Ferro - è stata dettata dalla necessità di garantire maggiore spazio alle attività di logistica del gruppo, non più sufficienti a supportare lo sviluppo che abbiamo registrato nel territorio, in particolare nel settore automotive e industriale. L'outsourcing logistico sta registrando da alcuni anni un trend in continua crescita. Questo investimento sul territorio supporta la crescita del nostro business e la crescente domanda di servizi altamente integrati e a valore aggiunto a supporto della supply chain».



