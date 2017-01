24 gennaio 2017

La Repubblica Ceca è interessata al potenziamento della linea ferroviaria con il porto sloveno di Koper

Il governo di Praga potrebbe partecipare al progetto per la costruzione della seconda tratta Divaca-Koper

La Repubblica Ceca potrebbe partecipare al progetto di potenziamento della linea ferroviaria Divaca-Koper, in Slovenia, al fine di assicurare un miglioramento del collegamento del mercato ceco con il porto di Koper. Tale possibilità è stata prospettata ieri nel corso di un incontro a Praga tra i primi ministri di Repubblica Ceca e Slovenia, Bohuslav Sobotka e Miro Cerar.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la rilevante importanza del porto di Koper per la Repubblica Ceca e quindi la notevole rilevanza del progetto di modernizzazione e aumento di capacità del collegamento ferroviario Divaca-Koper con la costruzione di una seconda linea che consentirebbe un uso più intensivo del porto sloveno da parte degli operatori cechi.

Da parte sua il premier sloveno ha confermato che il progetto sta procedendo. La costruzione della seconda linea ferroviaria consentirebbe di ridurre la distanza via rotaia tra il porto di Koper e Divaca dagli attuali 45,5 chilometri a 27,1 chilometri, di diminuire il transit time da 43-48 a 15-21 minuti e di incrementare la velocità sulla tratta da 70 a 160 chilometri orari.



