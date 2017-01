25 gennaio 2017

Wärtsilä sigla un accordo con Carnival per la manutenzione dei motori di 79 navi da crociera

La commessa ha un valore di circa 900 milioni di euro

Il gruppo finlandese Wärtsilä Corporation ha sottoscritto un accordo con il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation in base al quale l'azienda europea si occuperà delle attività di monitoraggio e manutenzione dei motori di 79 navi del gruppo americano. Wärtsilä ha reso noto che l'accordo, che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile e avrà una durata di 12 anni, ha un valore di circa 900 milioni di euro.







