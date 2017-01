25 gennaio 2017

Al via i lavori di dragaggio al Molo Polisettoriale del porto di Taranto

Avranno una durata di circa un anno

Oggi nel porto di Taranto è stato dato il via ai lavori di dragaggio al Molo Polisettoriale. Si tratta di interventi, della durata di circa un anno e affidati alla Astaldi Spa, che prevedono principalmente il dragaggio dei sedimenti presenti nello specchio d'acqua antistante il Molo Polisettoriale e la realizzazione di una cassa di colmata, posta in radice al V Sporgente, in cui verranno refluiti i sedimenti dragati. Il dragaggio verrà effettuato sia a fini ambientali, cioè per la rimozione dei sedimenti risultati contaminati dalla caratterizzazione ISPRA (valori di contaminazione maggiori dei limiti di intervento), sia a fini di infrastrutturazione portuale, per consentire l'attracco delle navi di ultima generazione che necessitano una profondità del fondale di -16.50 metri.

Al termine dei lavori - ha spiegato l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - si potrà disporre inoltre di una nuova banchina di lunghezza pari a 430 metri realizzata sul margine della cassa di colmata posta in radice al V Sporgente. L'ente ha sottolineato che «il completamento dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della banchina di ormeggio del Molo Polisettoriale, previsti per la primavera 2017, unito alla realizzazione dei dragaggi dei fondali del Molo Polisettoriale consentono al porto di Taranto di acquisire la disponibilità di una infrastruttura dall'alta performance e dalle grandi capacità, potendo disporre di 2.100 metri di banchina ed un milione di metri quadri di piazzale dotati di cinque binari ferroviari di oltre 1.000 metri, direttamente collegati con la rete ferroviaria nazionale». L'authority ha precisato che «tale circostanza consentirà all'AdSP del Mar Ionio di avviare una più chiara ed autorevole interlocuzione con i principali operatori internazionali, potenzialmente interessati all'utilizzo dello scalo jonico».



